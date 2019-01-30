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Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали

30 января 2019 06:52
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Новости Беларуси. Семейный сговор раскрыли в Гродненском районе. Мужчина несколько лет проводил гарантийный ремонт тракторов, а запчасти покупал втридорога у собственной жены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-1

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-3

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-5

Выйти на злоумышленников удалось благодаря оперативной информации. Проверка показала: ремонтное предприятие являлось официальным дилером крупного белорусского завода по выпуску сельхозтехники. У мастера была возможность приобретать запчасти напрямую у производителя, но он решил пойти нечестным путем.

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-8

Александр Трояновский, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси по Гродненской области:
В среднем удорожание запчастей при использовании указанной схемы происходило на 30 %. Но на отдельные позиции торговая надбавка фирмы-посредника доходила до 300 %. При этом оплата за некоторые ремонты тракторов производилась из средств областного бюджета Гродненской области.

По предварительным подсчетам, ущерб государству от такой посреднической деятельности составил более 85 тысяч рублей.

По фактам хищения в особо крупном размере и злоупотребления служебными полномочиями проводится проверка. В отношении супругов возбуждено уголовное дело.

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-11

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-13

Семейный сговор: в Гродненском районе ремонтировали тракторы с завышенными до 300 % ценами за детали-15

# Мошенничество # происшествия # Александр Трояновский # Фотофакт

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