В Солигорском районе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода, который сидел на проезжей части

Новости Беларуси. В Солигорском районе 18-летний водитель сбил пешехода, который сидел на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

46-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Надо заметить, что светоотражающими элементами он обозначен не был. В данный момент по факту происшествия проводится проверка, выясняется, был ли пешеход трезв.