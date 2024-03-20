В Слуцком районе столкнулись авто и мотоцикл, два человека погибли

Новости Беларуси. Сразу две жизни унесло смертельное ДТП в Слуцком районе. Авария произошла рано утром 20 марта на втором километре автодороги «Слуцк-Ячево», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Volkswagen при обгоне столкнулся с мотоциклом. Им управлял 34-летний местный житель. В результате аварии мотоциклист и его пассажирка погибли. Личность женщины устанавливается. Водитель Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По уточненным данным, он уже 8 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.