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В Слуцком районе столкнулись авто и мотоцикл, два человека погибли

20 марта 2024 17:31
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Новости Беларуси. Сразу две жизни унесло смертельное ДТП в Слуцком районе. Авария произошла рано утром 20 марта на втором километре автодороги «Слуцк-Ячево», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе столкнулись авто и мотоцикл, два человека погибли-1

В Слуцком районе столкнулись авто и мотоцикл, два человека погибли-3

По предварительной информации, 31-летний мужчина за рулем Volkswagen при обгоне столкнулся с мотоциклом. Им управлял 34-летний местный житель. В результате аварии мотоциклист и его пассажирка погибли. Личность женщины устанавливается. Водитель Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По уточненным данным, он уже 8 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области

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