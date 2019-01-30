В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

Новости Беларуси. Возле агрогородка Весея Слуцкого района Chrysler Concorde съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В аварии пострадал 10-летний пассажир – сын женщины-водителя. С травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Автомобилем управляла 33-летняя местная жительница. Инспектор отмечает, что женщина не имеет водительского удостоверения, поскольку никогда его не получала.