В Слуцком районе Chrysler съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал 10-летний ребёнок

Новости Беларуси. Возле агрогородка Весея Слуцкого района Chrysler Concorde съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Возле агрогородка Весея Слуцкого района Chrysler Concorde съехал в кювет и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В аварии пострадал 10-летний пассажир – сын женщины-водителя. С травмами ребенок госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Автомобилем управляла 33-летняя местная жительница. Инспектор отмечает, что женщина не имеет водительского удостоверения, поскольку никогда его не получала.
Она неправильно выбрала скорость движения, не учла состояние дорожного покрытия и, по предварительной версии, находилась в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.