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Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

30 января 2019 13:56
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Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пятеро – из полесского региона.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-1

По месту жительства одного из арестованных найдены пакеты весом более килограмма с измельченной массой растительного происхождения. На чердаке дома его родственников обнаружены высушенные кусты конопли. Результаты экспертизы подтвердили: вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-4

Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:
У граждан Беларуси по месту жительства и в транспортных средствах обнаружено в общей сложности более полутора килограммов марихуаны. Возраст фигурантов уголовных дел – жителей Калинковичей и Мозыря – от 25 до 30 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-7

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-9

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-11

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН-13

Предполагается, что часть зелья поступала в страну из-за рубежа, остальное готовилось из дикорастущей конопли.

Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел: по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.

# Наркотики # происшествия # Татьяна Хмелевская # Фотофакт

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