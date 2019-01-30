Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пятеро – из полесского региона.

По месту жительства одного из арестованных найдены пакеты весом более килограмма с измельченной массой растительного происхождения. На чердаке дома его родственников обнаружены высушенные кусты конопли. Результаты экспертизы подтвердили: вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной.

Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:

У граждан Беларуси по месту жительства и в транспортных средствах обнаружено в общей сложности более полутора килограммов марихуаны. Возраст фигурантов уголовных дел – жителей Калинковичей и Мозыря – от 25 до 30 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.