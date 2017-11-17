В Слуцке мужчина и женщина выпали из окна 8-го этажа

Новости Беларуси. 16 ноября вечером из окна многоэтажного дома в Слуцке выпала пара.

По информации местных изданий, пара – женщина и мужчина – выпали из окна, расположенного на восьмом этаже. Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, «проверяются все версии, назначены экспертные исследования, устанавливаются обстоятельства».

Накануне мы рассказывали об инциденте, который произошел в Бресте. Местный житель выпал с балкона четвертого этажа и выжил.