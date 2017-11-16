Дело о промышленных шпионах в Бресте: за взятку в 2500 долларов двое мужчин хотели получить формулу дорожной краски
Новости Беларуси. Промышленный шпионаж – такую форму недобросовестной конкуренции выбрали двое белорусов, но в итоге оказались на скамье подсудимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..
Мужчины хотели купить для пособника из России информацию, которая является коммерческой тайной.
До суда в нашей стране такие случаи доходят крайне редко.
Петр Бутрим, СТВ:
16 ноября в Бресте началось рассмотрение громкого дела о промышленном шпионаже. Рецепт изготовления элемента краски дорожной разметки, который является коммерческой тайной частной белорусской компании, попытались получить за взятку. Подозреваемые – двое мужчин – организовали схему, которая дала сбой в самый последний момент.
Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Нашей съемочной группе все же удалось узнать, что коммерческой тайной частной компании пытались незаконно завладеть двое жителей Бреста и Минска. Полученную взамен ценную информацию мужчины планировали передать заказчику из России.
Их задержали с поличным.
В отношение подозреваемых возбуждены сразу два уголовных дела – покушение на дачу взятки и коммерческий шпионаж.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Следствием установлено, что обвиняемые незаконным способом получили сведения о технологии производства лакокрасочных покрытий для нанесения дорожной разметки, которые были разработаны и использовались одним из предприятий. Также составляли коммерческую тайну предприятия. За предоставление информации мужчины заплатили должностному лицу предприятия в качестве взятки денежные средства в сумме 2500 долларов США, а планировали передать 5000 долларов США.
Кстати, с таким прецедентом сотрудники Брестского управления по борьбе с организованной преступностью столкнулись впервые за 10 лет.
Петр Бутрим:
Свою вину главные фигуранты уголовного дела признали. Однако настаивают: о том, что информация является коммерческой тайной, не догадывались. В суде с показаниями выступят еще несколько свидетелей, в том числе и работники предприятия. Точка в этом резонансном деле скорее всего будет поставлена в ближайшие дни.