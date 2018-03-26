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Смертельный напиток. В Слуцке три человека отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на свалке

26 марта 2018 15:11
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Новости Беларуси. В Слуцкой больнице умерла 55-летняя женщина, которая еще с двумя своими знакомыми отравилась спиртосодержащей жидкостью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инцидент произошел 23 марта. Житель Слуцка, который работал на свалке, нашел там бутылку. Ему показалось, что там алкоголь. Распить его было решено в компании двух женщин. В результате все трое, с интервалом через сутки, отправились на тот свет.

Смертельный напиток. В Слуцке три человека отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на свалке-1

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В рамках проверочных мероприятий проведены осмотры, изъяты предметы, в том числе бутылка с остатками жидкости, которая направлена для проведения исследования на предмет установления отравляющих веществ.

Точная причина смерти граждан будет известна по результатам судебно-медицинских экспертиз. Проверочные мероприятия продолжаются.

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Татьяна Белоног

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