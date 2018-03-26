Смертельный напиток. В Слуцке три человека отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на свалке

Новости Беларуси. В Слуцкой больнице умерла 55-летняя женщина, которая еще с двумя своими знакомыми отравилась спиртосодержащей жидкостью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инцидент произошел 23 марта. Житель Слуцка, который работал на свалке, нашел там бутылку. Ему показалось, что там алкоголь. Распить его было решено в компании двух женщин. В результате все трое, с интервалом через сутки, отправились на тот свет.