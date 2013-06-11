В Слониме обрушился балкон вместе с хозяйкой. Женщина скончалась

Новости Беларуси. Трагедия в Слониме произошла днём в понедельник. Пенсионерка, хозяйка квартиры на третьем этаже пятиэтажки вышла на балкон подышать свежим воздухом. В какой-то момент балкон вместе с бетонными основаниями рухнул на асфальт.

Николай Сыантович, начальник ЖЭС №1 Слонима (в интервью «КП»):

Конструкция таких балконов, стандартных и очень распространенных в старых постройках 70-80-х годов прошлого века, не надежна. По сути, такой балкон держат всего две арматуры, которые впаяны в бетонное основание. Со временем такое сооружение начинает разрушаться. Недавно было проведено обследование этого дома. Мы предупреждали жильцов об аварийном состоянии балконов, рекомендовали не выходить на них.

Во время падения балкон зацепил конструкции нижнего балкона, который тоже упал на землю.

Пострадавшая пенсионерка с многочисленными переломами была доставлена в больницу. Через два часа в реанимации она скончалась.

Напомним, в конце мая обрушение балконов произошло в Минске. Балконные конструкции упали на территорию, вплотную примыкающую к пешеходной дорожке и местам для игр детей. Как установила Генеральная прокуратура Беларуси, обрушение произошло из-за эрозии и бездействия ЖЭСа. Жилой дом был построен в 1966 году. При этом, несмотря на жалобы жильцов, капитальный ремонт балконов ни разу не производился. Отсутствие надлежащего обслуживания привели к износу и разрушению креплений (смотрите видео).