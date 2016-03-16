В Славгородском районе из берегов вышла речка Проня

Новости Беларуси. Весенний паводок доставил неудобства жителям Славгородского района. Из-за повышения уровня воды в реке Проня подтопленными оказались автомобильная дорога и мост. В результате около десятка деревень отрезаны от кратчайшего пути к Славгороду и областному центру Могилеву.

Каждую весну небольшая речка Проня превращается в полноводную реку. Сейчас вода поднялась на полметра от дорожного покрытия. На машине не проехать и в резиновых сапогах уже не пройти. Сносит течением.

Рядом с этим мостом - две деревни – Летяги и Березовка. Общее население - 280 человек. Местные жители встречают нас с улыбкой. Говорят: ничего страшного. К большой воде привыкли. Да и объездная дорога есть.

Валентина Шведкова, житель деревни Летяги:

Если нас затапливает, это не проблема. Хлеб доставляют, машины ездят. Всегда в достатке.

Сейчас еще ничего, вспоминает и Евдокия Зубарева. За свои 80 лет она видела и не такие паводки. И помощи, как сейчас, ни от кого не ждали. Плавали на лодках.

Пожалуй, единственные, кому разлив Прони причинил серьезные неудобства, это водители. На дорогу в город теперь требуется больше времени и бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Мельникова, житель деревни Березовка:

Это недолго я думаю. В этом году снега мало. Мост будет работать через недельку.

Славгородские власти ситуацию с подтоплением контролируют. Но о том, чтобы исправить ситуацию раз и навсегда, речи не идет.

Александр Осмоловский, заместитель председателя Славгородского райисполкома:

Построить мост можно, но это требует больших капитальных вложений. Поэтому ситуация остается вот такой.

Подтопленный ныне мост, как и еще 9 в Могилевской области, строили 30-40 лет назад. Делали специально низководными. Экономили деньги в расчете, что при половодье выручат объездные дороги. И выручают. По сей день. Правда за долгие годы бензина, времени и нервов на этих путях потратили столько, что поневоле задумываешься: стоило ли экономить?