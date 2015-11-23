В Минске ищут «народных мстителей», которые порезали колеса 20 машин





Татьяна Ковалёва, пресс-офицер Ленинского РУВД:

В выходные дни неустановленное лицо из хулиганских побуждений повредило резину (порез, сделанный предположительно острым предметом) на двадцати автомобилях, припаркованных во дворе дома 12/1 по пр. Рокоссовского. В настоящее время оперативниками Ленинского РУВД ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленника. Если Вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, просим обращаться в Ленинское РУВД лично либо по телефонам: (017) 367-62-02, (017) 368-63-49, (29) 1694619 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.