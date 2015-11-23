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В Минске ищут «народных мстителей», которые порезали колеса 20 машин

23 ноября 2015 13:29
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Новости Беларуси. Жертвами злоумышленника стали владельцы двух десятков автомобилей, неправильно припаркованных во дворе дома №12/1 по проспекту Рокоссовского в Минске.

Инцидент произошел в минувшие выходные.

В Минске ищут «народных мстителей», которые порезали колеса 20 машин-1



Татьяна Ковалёва, пресс-офицер Ленинского РУВД:
В выходные дни неустановленное лицо из хулиганских побуждений повредило резину (порез, сделанный предположительно острым предметом) на двадцати автомобилях, припаркованных во дворе дома 12/1 по пр. Рокоссовского. В настоящее время оперативниками Ленинского РУВД ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленника. Если Вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, просим обращаться в Ленинское РУВД лично либо по телефонам: (017) 367-62-02, (017) 368-63-49, (29) 1694619 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Татьяна Ковалёва

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