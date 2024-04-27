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Иностранец пытался вылететь из Минска по чужому паспорту

27 апреля 2024 10:58
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В минском аэропорту задержали иностранца, который пытался вылететь в Армению по чужому паспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец пытался вылететь из Минска по чужому паспорту-1

Пограничникам мужчина предъявил документ гражданина Российской Федерации, однако у контролера возникли сомнения касательно его принадлежности владельцу. Проведенная проверка подтвердила подозрения. Нарушителя задержали. Позже мужчина рассказал, что он является гражданином России, но официально получить загранпаспорт не мог, поскольку его внутренний документ недействителен.

Кроме того, у мужчины имеются непогашенные задолженности на Родине. Что касается паспорта, с которым он хотел пересечь границу, мужчина сообщил, что он якобы нашел его в России. Нарушителю может грозить штраф до 100 базовых величин и даже уголовная ответственность до 2 лет ограничения свободы.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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