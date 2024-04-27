Иностранец пытался вылететь из Минска по чужому паспорту

В минском аэропорту задержали иностранца, который пытался вылететь в Армению по чужому паспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничникам мужчина предъявил документ гражданина Российской Федерации, однако у контролера возникли сомнения касательно его принадлежности владельцу. Проведенная проверка подтвердила подозрения. Нарушителя задержали. Позже мужчина рассказал, что он является гражданином России, но официально получить загранпаспорт не мог, поскольку его внутренний документ недействителен.

Кроме того, у мужчины имеются непогашенные задолженности на Родине. Что касается паспорта, с которым он хотел пересечь границу, мужчина сообщил, что он якобы нашел его в России. Нарушителю может грозить штраф до 100 базовых величин и даже уголовная ответственность до 2 лет ограничения свободы.