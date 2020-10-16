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В Щучинском районе нашли пропавшего мужчину. Он три дня пробыл в кукурузном поле

16 октября 2020 12:03
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Новости Беларуси. История спасения из Щучинского района. После трехдневных поисков милиционеры нашли без вести пропавшего мужчину в кукурузном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Щучинском районе нашли пропавшего мужчину. Он три дня пробыл в кукурузном поле-1

О пропаже 90-летнего жителя деревни Глушни сообщил председатель местного сельисполкома. Пенсионера в течение суток никто не видел, в РОВД начали поисковую операцию.

В Щучинском районе нашли пропавшего мужчину. Он три дня пробыл в кукурузном поле-4

Отрабатывали следы на местности, опрашивали жителей, пока не осталась только одна версия – мужчина может находиться где-то в большом кукурузном поле. По тревоге подняли личный состав, с учетом погодных условий готовились к худшему сценарию. Но, к счастью, пожилого человека нашли живым. Напоили горячим чаем и доставили в больницу. Его жизни теперь ничего не угрожает.

# Спасение # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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