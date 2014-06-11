Прямой эфир

В штате Орегон неизвестный ворвался в школу и расстрелял из винтовки учеников. 1 человек погиб

11 июня 2014 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Орегон неизвестный, вооруженный винтовкой, ворвался в школу и открыл огонь по ученикам. Один школьник погиб. Кроме того, ранения получил преподаватель. Преступника полиция обнаружила уже мертвым.

Предположительно, он совершил самоубийство. Личность стрелявшего и мотивы преступления устанавливаются.

Подобные трагические инциденты в школах США – не редкость. При этом Сенат отказывается принимать закон об ограничении продажи оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданин Грузии под угрозой взрыва пытался угнать самолет Кутаиси – Минск, но был задержан сотрудниками КГБ
10 июня 2014 16:37

Гражданин Грузии под угрозой взрыва пытался угнать самолет Кутаиси – Минск, но был задержан сотрудниками КГБ

За махинации с пластиковыми карточками молодого человека посадили на 10 лет
10 июня 2014 14:03

За махинации с пластиковыми карточками молодого человека посадили на 10 лет

Из-за сильного ветра и грозы в Германии погибли 5 человек
10 июня 2014 07:45

Из-за сильного ветра и грозы в Германии погибли 5 человек