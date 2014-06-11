В штате Орегон неизвестный ворвался в школу и расстрелял из винтовки учеников. 1 человек погиб

Новости США. В американском штате Орегон неизвестный, вооруженный винтовкой, ворвался в школу и открыл огонь по ученикам. Один школьник погиб. Кроме того, ранения получил преподаватель. Преступника полиция обнаружила уже мертвым.

Предположительно, он совершил самоубийство. Личность стрелявшего и мотивы преступления устанавливаются.

Подобные трагические инциденты в школах США – не редкость. При этом Сенат отказывается принимать закон об ограничении продажи оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.