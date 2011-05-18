В шкафу директора гомельского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ обнаружено почти 30 тысяч неучтенных патронов

Где куплены и для чего предназначались боеприпасы ещё предстоит установить.

Подозреваемая в помощи следствию отказалась наотрез. Ей грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Прус, прокурор Советского района Гомеля:

В ходе осмотра кабинета директора в совершенно неприспособленном для этого помещении просто в шкафу без какой-либо сигнализации, без каких-либо документов были обнаружены более 29 тысяч патронов, которые относятся к категории спортивно-охотничьих, предназначенных для производства выстрелов из нарезного огнестрельного оружия. Все данные патроны изготовлены заводским способом и, согласно заключению экспертизы, являются боевыми припасами.

Всего же за месяц проведения операции «Арсенал» только в Гомельской области боеприпасов изъято в 10 раз больше, чем за весь минувший год. Кроме того, у жителей области правоохранители нашли 82 взрывных устройства, ещё более 670 подобных устройств граждане сдали добровольно.