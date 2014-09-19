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Американец расстрелял шестерых своих внуков, дочь и покончил с собой

19 сентября 2014 06:39
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Новости США. Кровавая бойня во Флориде. Она разразилась в маленьком американском городке Белл в США. Местный житель Дон Спирит расстрелял шестерых своих внуков, самому младшему из которых было 3 месяца, а старшему – 10 лет.

Вслед за детьми погибла их мать, приходившаяся дочерью убийце. Затем преступник покончил и с собой.

Ранее Дон Спирит неоднократно привлекал внимание полиции, мужчина был причастен к криминальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каковы были мотивы, побудившие его расстрелять свою семью, неизвестны.

# происшествия # Стрельба в США

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