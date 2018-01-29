В результате отключения светофоров в районе станции метро Пушкинской на дорогах образовался транспортный коллапс

Новости Беларуси. Отключение светофоров в районе станции метро Пушкинской привело к транспортному коллапсу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около половины пятого вечера здесь образовалась внушительная пробка. Движение на оживлённом перекрестке буквально замерло. Проблема сохраняется и в эти минуты. Водителей просят объезжать этот участок.