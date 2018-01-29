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Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе

29 января 2018 17:04
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Новости Беларуси. Трагическое столкновение – уже на вильнюсской трассе недалеко от Воложина. Погибли 35-летняя женщина и  двое ее детей, еще две девочки сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-1

Максим Слиж, СТВ:
62-ой километр трассы Минск-Ошмяны – границы Литвы. Легковушка, двигаясь в сторону столицы, пошла на обгон. Плохие погодные условия. Водительский стаж у женщины, которая сидела за рулём, всего три года. Всесезонная резина приводит к тому, что после резкого маневра легковушка оказывается под большегрузом.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-3

Эти кадры, которые нам удалось снять, показывают, что у сидевших в машине практически не было шансов выжить. После удара фура оказалась в кювете, а от второго участника – осталась в прямом смысле – груда металла.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-5

Впереди погибшая женщина. На заднем сидении сын, его уже было не спасти. Рядом с ним сестрёнка. Ей попытаются оказать первую помощь другие водители. Умрёт девочка уже на руках у врачей. А в третьем ряду – ещё две малышки трёх и пяти лет.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-7

Кажется, что только чудо помогло им спастись. Их ночью из Воложинской центральной районной больницы с диагнозом черепно-мозговая травма переведут в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-10

Сегодня медики их состояние оценивают как стабильное, и угрозы здоровью нет.   

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-12

Павел Козич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
На момент поступления были осмотрены всеми необходимыми специалистами, включая нейрохирургов, травматолога, детского хирурга. Выполнили весь необходимый объем инструментально-лабораторных обследований. На данный момент жизни детей ничего не угрожает, находятся в стабильном состоянии.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-14

По предварительной информации, женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно – не справилась с управлением.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-16

Машину занесло и выбросило прямо под впереди идущую фуру. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-18

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В настоящее время в рамках расследования с целью установления скоростного режима, а так же технического состояния транспортных средств, назначены исследования, в том числе судебно-медицинские, автотехнические экспертизы. Кроме того, следствием с места происшествия изъят видеорегистратор, запись с которого в настоящее время изучается. В рамках расследования будут установлены все фактические обстоятельства и причины произошедшего.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-21

Какие факторы именно привели к трагедии или это стечение обстоятельств – выяснит следствие. Но если брать статистику только за эти выходные в Минской области произошло 11 ДТП.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-23

4 человека погибли, 12 получили травмы. Случаи обгона всегда оборачиваются трагедией. Ведь при лобовом столкновении шансов выжить крайне мало, как у того, кто выполняет маневр, так и у встречного.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-25

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Миноблисполкома:
Обгон является одним из опасных маневров за рулём. Поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям обдумывать каждый свой маневр, а также учитывать погодные условия, тем более сейчас, когда они нестабильные.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-27

На следующие два дня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Вновь заранее предупредили всех, что надо быть внимательнее и рассчитывать не только на собственный опыт вождения или сноровку.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-29

Просчитывать и учитывать необходимо скоростной режим, техническое состояние авто, а главное помнить, что сэкономленные 5 или 10 минут в дороге не стоят вашей жизни. И речь не только о собственной.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-31

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-33

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-35

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-37

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? Новые подробности трагической аварии в Воложинском районе-39

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