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В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги

05 сентября 2020 06:40
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Новости Беларуси. 4 сентября около восьми вечера в деревне Глыбов Речицкого района женщина получила ожоги.

По сведениям МЧС Беларуси, хозяйка дома хотела разжечь печь и решила воспользоваться бензином. В результате этого начался пожар, а женщина получила ожоги. Владелица дома и её супруг вышли на улицу и вызвали спасателей.

В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги -1

Фото: МЧС Беларуси 

К моменту прибытия подразделений МЧС кровля дома горела открытым пламенем. Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля и вещи в доме, повреждены стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.

Пострадавшую осмотрели медики, женщина госпитализирована.

На прошлой неделе пожар произошёл в Орше. Из горевшей квартиры был спасён мужчина – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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