В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги

Новости Беларуси. 4 сентября около восьми вечера в деревне Глыбов Речицкого района женщина получила ожоги.
По сведениям МЧС Беларуси, хозяйка дома хотела разжечь печь и решила воспользоваться бензином. В результате этого начался пожар, а женщина получила ожоги. Владелица дома и её супруг вышли на улицу и вызвали спасателей.
К моменту прибытия подразделений МЧС кровля дома горела открытым пламенем. Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля и вещи в доме, повреждены стены. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Пострадавшую осмотрели медики, женщина госпитализирована.
На прошлой неделе пожар произошёл в Орше. Из горевшей квартиры был спасён мужчина – подробности здесь.