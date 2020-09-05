В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги

Новости Беларуси. 4 сентября около восьми вечера в деревне Глыбов Речицкого района женщина получила ожоги.

По сведениям МЧС Беларуси, хозяйка дома хотела разжечь печь и решила воспользоваться бензином. В результате этого начался пожар, а женщина получила ожоги. Владелица дома и её супруг вышли на улицу и вызвали спасателей.