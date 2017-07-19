В Пуховичском районе под колесами легквовушки погиб 23-летний минчани: водителя ищет ГАИ

Новости Беларуси. ГАИ Минской области устанавливает личность водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода в Пуховичском районе. Трагедия произошла около деревни Ситники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По данным правоохранителей, 23-летний минчанин попал ночью под колеса автомобиля. Водитель, виновный в аварии, бросил раненого на дороге. Пострадавшего доставили в больницу – там он и умер.

Правоохранители просят всех, кто может дать ценную информацию по этому ДТП, позвонить в милицию, набрав номер 102.