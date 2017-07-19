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В Пинске сотрудники МЧС спасли выброшенного на опору моста котенка и нашли ему новый дом

19 июля 2017 11:28
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Новости Беларуси. Во вторник 18 июля на опоры моста через реку Пина в Пинске сбросили котенка. К нему на помощь пришли сотрудники МЧС, которые использовали альпинистское снаряжение для спасения бездомного животного.

В Пинске сотрудники МЧС спасли выброшенного на опору моста котенка и нашли ему новый дом-1

Как отметили в Брестском ОУМЧС, выезд на случаи такого рода не входит в прямые обязанности работников службы.

Однако спасатели не смогли остаться равнодушными.

В Пинске сотрудники МЧС спасли выброшенного на опору моста котенка и нашли ему новый дом-4

Спасательная операция завершилась успешно – животное подняли наверх и нашли ему новый дом. Нынешние хозяева питомца поблагодарили сотрудников МЧС и отметили, что «благодаря их помощи котенок жив и теперь уже точно будет счастлив».

В Пинске сотрудники МЧС спасли выброшенного на опору моста котенка и нашли ему новый дом-7

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# происшествия # Спасение # Фотофакт

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