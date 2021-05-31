В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина

Новости Беларуси. Четыре ДТП произошли за 29 и 30 мая, из них два – с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четверо пострадали.
Новости Беларуси. Четыре ДТП произошли за 29 и 30 мая, из них два – с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четверо пострадали.
В Пуховичском районе на 13-м километре дороги Селецк – Старинки минчанка не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок. Избежать серьезных травм ему помогло детское кресло.
Еще одна авария случилась на 67-м километре автодороги М5, снова в Пуховичском районе. Жительница Жодино совершила наезд на лося. В результате госпитализирован 37-летний пассажир автомобиля.
Ирина Сапунова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
На территории Минской области продолжается специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», направленное на предотвращение автоаварий с участием несовершеннолетних. Напоминаем, что в период мероприятий всем транспортным средствам необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.
К сожалению, есть такие водители, которые пренебрегают данным правилом. Только за выходные дни к административной ответственности за нарушение пункта 166.9 ПДД привлечено 334 водителя.
Инспекторы ГАИ еще раз напоминают, чтобы водители не забывали о правилах безопасной перевозки детей. Это может уберечь от тяжелых последствий и сохранить жизнь.