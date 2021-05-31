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В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина

31 мая 2021 19:24
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Новости Беларуси. Четыре ДТП произошли за 29 и 30 мая, из них два – с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четверо пострадали.

В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина-1

В Пуховичском районе на 13-м километре дороги Селецк – Старинки минчанка не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок. Избежать серьезных травм ему помогло детское кресло.

Еще одна авария случилась на 67-м километре автодороги М5, снова в Пуховичском районе. Жительница Жодино совершила наезд на лося. В результате госпитализирован 37-летний пассажир автомобиля.

В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина-4

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
На территории Минской области продолжается специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», направленное на предотвращение автоаварий с участием несовершеннолетних. Напоминаем, что в период мероприятий всем транспортным средствам необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

К сожалению, есть такие водители, которые пренебрегают данным правилом. Только за выходные дни к административной ответственности за нарушение пункта 166.9 ПДД привлечено 334 водителя.

В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина-7

Инспекторы ГАИ еще раз напоминают, чтобы водители не забывали о правилах безопасной перевозки детей. Это может уберечь от тяжелых последствий и сохранить жизнь.

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Фотофакт

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