В Пуховичском районе легковой автомобиль сбил лося. В аварии пострадал мужчина

Новости Беларуси. Четыре ДТП произошли за 29 и 30 мая, из них два – с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четверо пострадали.

В Пуховичском районе на 13-м километре дороги Селецк – Старинки минчанка не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок. Избежать серьезных травм ему помогло детское кресло.

Еще одна авария случилась на 67-м километре автодороги М5, снова в Пуховичском районе. Жительница Жодино совершила наезд на лося. В результате госпитализирован 37-летний пассажир автомобиля.