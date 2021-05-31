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«Изымается документация по охране труда и технике безопасности». В СК рассказали, как идёт проверка по факту гибели в шахте «Беларуськалия»

31 мая 2021 14:08
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Новости Беларуси. В шахте рудника «Беларуськалия» погиб рабочий. По предварительной информации, 54-летний мужчина выполнял работы по обслуживанию одной из установок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Изымается документация по охране труда и технике безопасности». В СК рассказали, как идёт проверка по факту гибели в шахте «Беларуськалия»-1

Установлено, что делал он это с нарушением требований охраны труда, а именно частично находился под разгружаемой секцией рудника. Его придавила упавшая конструкция. Из-за этого рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Изымается документация по охране труда и технике безопасности». В СК рассказали, как идёт проверка по факту гибели в шахте «Беларуськалия»-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка, опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

# Гибель рабочего # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

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