«Изымается документация по охране труда и технике безопасности». В СК рассказали, как идёт проверка по факту гибели в шахте «Беларуськалия»

Новости Беларуси. В шахте рудника «Беларуськалия» погиб рабочий. По предварительной информации, 54-летний мужчина выполнял работы по обслуживанию одной из установок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Установлено, что делал он это с нарушением требований охраны труда, а именно частично находился под разгружаемой секцией рудника. Его придавила упавшая конструкция. Из-за этого рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.