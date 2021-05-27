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Минздрав об отравлении в минской школе №66: четыре ученика госпитализированы, их состояние стабильное

27 мая 2021 15:15
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Новости Беларуси. В минской средней школе № 66 зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минздрав об отравлении в минской школе №66: четыре ученика госпитализированы, их состояние стабильное-1

Как сообщили в Минздраве, дети госпитализированы. Их состояние стабильное. Малыши получают необходимую терапию.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала. В учреждении образования 27 мая провели заключительную дезинфекцию.

# Массовое отравление # происшествия # Фотофакт

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