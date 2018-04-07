В Пружанском районе столкнулись мотоцикл Yamaha и грузовик МАЗ. Погиб мотоциклист
Новости Беларуси. Вечером 6 апреля в Пружанском районе мотоцикл Yamaha врезался в МАЗ.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летний водитель и 28-летняя пассажирка, оба жители Гродно, ехали на мотоцикле от городского посёлка Ружаны в сторону Ивацевичей.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Обгоняя попутный автомобиль, мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель Yamaha погиб на месте. Ехавшую с ним девушку доставили в реанимацию.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
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