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В Пружанском районе столкнулись мотоцикл Yamaha и грузовик МАЗ. Погиб мотоциклист

07 апреля 2018 13:30
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Новости Беларуси. Вечером 6 апреля в Пружанском районе мотоцикл Yamaha врезался в МАЗ.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летний водитель и 28-летняя пассажирка, оба жители Гродно, ехали на мотоцикле от городского посёлка Ружаны в сторону Ивацевичей.  

В Пружанском районе столкнулись мотоцикл Yamaha и грузовик МАЗ. Погиб мотоциклист-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Обгоняя попутный автомобиль, мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель Yamaha погиб на месте. Ехавшую с ним девушку доставили в реанимацию.  

В Пружанском районе столкнулись мотоцикл Yamaha и грузовик МАЗ. Погиб мотоциклист-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

Зимой 2018 года в Воложинском районе легковушка во время обгона столкнулась с фурой.  

Погибли мать и двое детей – подробности здесь.  

# происшествия # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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