В Пружанском районе столкнулись мотоцикл Yamaha и грузовик МАЗ. Погиб мотоциклист

Новости Беларуси. Вечером 6 апреля в Пружанском районе мотоцикл Yamaha врезался в МАЗ. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летний водитель и 28-летняя пассажирка, оба жители Гродно, ехали на мотоцикле от городского посёлка Ружаны в сторону Ивацевичей.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Обгоняя попутный автомобиль, мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель Yamaha погиб на месте. Ехавшую с ним девушку доставили в реанимацию.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома