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Под Фаниполем Volkswagen врезался в дерево. Один пассажир погиб, ещё двух и водителя доставили в реанимацию

07 апреля 2018 10:27
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Новости Беларуси. 6 апреля около 16:30 возле города Фаниполь произошло ДТП.  

По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, Volkswagen Vento ехал в сторону Дзержинска. Во время движения автомобиль съехал в правый кювет, а затем врезался в дерево.  

Под Фаниполем Volkswagen врезался в дерево. Один пассажир погиб, ещё двух и водителя доставили в реанимацию -1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

В результате столкновения 27-летний пассажир на переднем сиденье получил несовместимые с жизнью травмы. 24-летний водитель и двое его ровесников (парень и девушка) с серьёзными травмами были доставлены в реанимацию.  

По предварительной информации, все ехавшие в машине граждане имели признаки алкогольного опьянения. Снятое с учёта ТС без техосмотра и страховки было собственностью пассажирки. Пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.  

Под Фаниполем Volkswagen врезался в дерево. Один пассажир погиб, ещё двух и водителя доставили в реанимацию -4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

По словам свидетелей происшествия, перед ДТП Volkswagen на высокой скорости многократно перестраивался из полосы в полосу в плотном транспортном потоке.  

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Любанском районе Lancia врезалась в дерево. 

ДТП спровоцировала собака – подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Минской области

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