Под Фаниполем Volkswagen врезался в дерево. Один пассажир погиб, ещё двух и водителя доставили в реанимацию

По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, Volkswagen Vento ехал в сторону Дзержинска. Во время движения автомобиль съехал в правый кювет, а затем врезался в дерево.

В результате столкновения 27-летний пассажир на переднем сиденье получил несовместимые с жизнью травмы. 24-летний водитель и двое его ровесников (парень и девушка) с серьёзными травмами были доставлены в реанимацию.

По предварительной информации, все ехавшие в машине граждане имели признаки алкогольного опьянения. Снятое с учёта ТС без техосмотра и страховки было собственностью пассажирки. Пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.