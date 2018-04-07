Под Фаниполем Volkswagen врезался в дерево. Один пассажир погиб, ещё двух и водителя доставили в реанимацию

Новости Беларуси. 6 апреля около 16:30 возле города Фаниполь произошло ДТП.
По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, Volkswagen Vento ехал в сторону Дзержинска. Во время движения автомобиль съехал в правый кювет, а затем врезался в дерево.
Новости Беларуси. 6 апреля около 16:30 возле города Фаниполь произошло ДТП.
По сведениям УГАИ УВД Миноблисполкома, Volkswagen Vento ехал в сторону Дзержинска. Во время движения автомобиль съехал в правый кювет, а затем врезался в дерево.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В результате столкновения 27-летний пассажир на переднем сиденье получил несовместимые с жизнью травмы. 24-летний водитель и двое его ровесников (парень и девушка) с серьёзными травмами были доставлены в реанимацию.
По предварительной информации, все ехавшие в машине граждане имели признаки алкогольного опьянения. Снятое с учёта ТС без техосмотра и страховки было собственностью пассажирки. Пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
По словам свидетелей происшествия, перед ДТП Volkswagen на высокой скорости многократно перестраивался из полосы в полосу в плотном транспортном потоке.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
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