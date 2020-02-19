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В результате пожара на улице Плеханова погибла пенсионерка, эвакуированы 6 человек

19 февраля 2020 15:13
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Новости Беларуси. Крупный пожар произошел 19 февраля в многоэтажке на улице Плеханова. Начался он в полдень в одной из квартир на третьем этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате пожара на улице Плеханова погибла пенсионерка, эвакуированы 6 человек-1

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и вынесли из помещения хозяев – мужчину и женщину. Их передали скорой помощи.

В результате пожара на улице Плеханова погибла пенсионерка, эвакуированы 6 человек-4

Также из квартир выше эвакуировали шесть человек. Уже позже медики констатировали смерть пенсионерки, которую достали из горящей квартиры. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.

В результате пожара на улице Плеханова погибла пенсионерка, эвакуированы 6 человек-7

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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