В результате пожара на улице Плеханова погибла пенсионерка, эвакуированы 6 человек

Новости Беларуси. Крупный пожар произошел 19 февраля в многоэтажке на улице Плеханова. Начался он в полдень в одной из квартир на третьем этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и вынесли из помещения хозяев – мужчину и женщину. Их передали скорой помощи.