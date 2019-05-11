В Могилёве мужчина попал в больницу после «дуэли на шпагах»

Новости Беларуси. В Могилёве двое знакомых провели «дуэль на шпагах», один из дуэлянтов попал в больницу.

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл вечером 5 мая. 36-летние мужчины употребили алкоголь и захотели устроить поединок. Вместо шпаг использовались длинный рожок для обуви и декоративная трость со встроенным клинком.

В ходе сражения один из мужчин получил ранение клинком. Пострадавший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ.

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