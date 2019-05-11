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В Могилёве мужчина попал в больницу после «дуэли на шпагах»

11 мая 2019 11:07
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Новости Беларуси. В Могилёве двое знакомых провели «дуэль на шпагах», один из дуэлянтов попал в больницу.  

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл вечером 5 мая. 36-летние мужчины употребили алкоголь и захотели устроить поединок. Вместо шпаг использовались длинный рожок для обуви и декоративная трость со встроенным клинком.  

В ходе сражения один из мужчин получил ранение клинком. Пострадавший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.  

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ.  

Весной 2019 года в Климовичах две студентки избили восемь девушек.  

Нападавшие были пьяны – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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