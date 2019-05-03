В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Под землей нашли тело 26-летнего парня.
Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Под землей нашли тело 26-летнего парня.
По версии следствия, компания ночью выпивала. После молодые люди повздорили. Всё закончилось гибелью товарища.
Чтобы скрыть следы преступления, компания закопала ещё тёплый труп.
Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
Двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области. Возбуждено уголовное дело.