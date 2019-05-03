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В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

03 мая 2019 14:43
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Новости Беларуси. Жители Полоцка обнаружили свежую могилу посреди двора, рассказали в программе «Экстренный вызов»

Под землей нашли тело 26-летнего парня.

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека-1

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека-3

По версии следствия, компания ночью выпивала. После молодые люди повздорили. Всё закончилось гибелью товарища.

Чтобы скрыть следы преступления, компания закопала ещё тёплый труп.

В Полоцке прямо посреди двора закопали человека-6

Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
Двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области. Возбуждено уголовное дело.

# Убийство # происшествия # Александр Колыско

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