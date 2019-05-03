В Полоцке прямо посреди двора закопали человека

По версии следствия, компания ночью выпивала. После молодые люди повздорили. Всё закончилось гибелью товарища.

Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

Двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области. Возбуждено уголовное дело.