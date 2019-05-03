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Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша

03 мая 2019 11:55
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Новости Беларуси. Более 300 килограммов гашиша пытался ввезти в Беларусь гражданин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Котловка».

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша-1

Подозрения у пограничников вызвал микроавтобус. Автомобиль двигался из Литвы. При досмотре машины пограничники обнаружили двойное дно, в котором находилось коричневое вещество в брикетах. Возбуждено уголовное дело.

Водитель – 46-летний мужчина – задержан и находится в изоляторе временного содержания. 

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша-4

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша-6

Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша-8

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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