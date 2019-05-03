Россиянин пытался ввезти в Беларусь 300 кг гашиша

Новости Беларуси. Более 300 килограммов гашиша пытался ввезти в Беларусь гражданин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Котловка».
Новости Беларуси. Более 300 килограммов гашиша пытался ввезти в Беларусь гражданин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Котловка».
Подозрения у пограничников вызвал микроавтобус. Автомобиль двигался из Литвы. При досмотре машины пограничники обнаружили двойное дно, в котором находилось коричневое вещество в брикетах. Возбуждено уголовное дело.
Водитель – 46-летний мужчина – задержан и находится в изоляторе временного содержания.