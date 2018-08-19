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Сигнализация сработала: в Витебске произошёл пожар в продовольственном магазине

19 августа 2018 10:14
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Новости Беларуси. Утром 18 августа в Витебске загорелся продовольственный магазин. О произошедшем стало известно после срабатывания сигнализации.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, огнём повреждены холодильная камера, напольные весы, закопчены стены и потолок.  

18 августа витебские спасатели выезжали на тушение ещё трёх пожаров. Около двенадцати дня произошло загорание в электрощитовой областного центра по ул. Локомотивной д. 7, к. 4. Примерно в половине пятого вечера горела баня в Орше по ул. Достоевского. Около десяти вечера сотрудникам МЧС сообщили о пожаре бани в д. Черноручье-2.  

Ночью 19 августа загорелась баня в деревне Межево.  

Причины всех случившихся пожаров выясняются.  

Летом 2018 года в Лепельском районе сгорел грузовик с четырьмя тоннами соломы. 

Пожар произошёл в д. Черцы – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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