В поезде Москва-Париж в Бресте найдены бесхозные 100 тысяч евро

Новости Беларуси. Во время таможенного оформления пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Москва – Париж, сотрудники Брестской таможни обнаружили ничейные 100 тыс. евро. 200 купюр каждая номиналом в 500 евро лежали в мусорном ведре душевой кабины.

42-летний мужчина, который ехал в этом купе, на вопрос сотрудницы таможни о валюте устно задекларировал 1700 евро. Когда таможенница зашла в душевую, в мусорном ведре увидела деньги. На вопрос «Ваши?» пассажир отрицательно покачал головой. Валюта изъята как бесхозная до решения суда. Проводится проверка.

Пресс-группа Брестской таможни:

Если бы хозяин суммы нашелся, был бы составлен протокол об административном правонарушении. Мы допускаем, что деньги действительно не принадлежат человеку, ехавшему в купе. Возможно, их подбросили настоящие владельцы. Сейчас проводится проверка, опрашиваются проводники и пассажиры вагона, в котором были найдены деньги.