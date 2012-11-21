В Йемене произошли 2 авиакатастрофы с разницей в несколько часов. Никто не выжил

Новости Йемена. В Йемене произошли 2 авиакатастрофы. В столице страны Сане разбился военно-транспортный самолет. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Погибли более 10 человек. Причина крушения – отключение во время посадки одного из двигателей.

Через несколько часов произошло еще одно ЧП. Один из военных самолетов тренировочный полет. По невыясненным причинам машина стала терять управление. В результате погибли трое высокопоставленных летчиков, находившихся на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.