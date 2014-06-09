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Взрыв бытового газа в жилом доме в украинском Николаеве. Пострадали 5 человек

09 июня 2014 10:01
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Новости Украины. В пятиэтажном жилом доме в украинском городе Николаеве прогремел взрыв. Частично обрушилась кровля и перекрытия между пятым и четвертым этажами.

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Сейчас специалисты разбирают завалы на 4 этаже, где, по предварительным данным, и произошел взрыв бытового газа.

Под завалами могут находится люди. Из дома уже эвакуировано более полусотни жильцов. В результате инцидента пострадали пять человек. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. На данный момент пятиэтажное здание отключено от газо-, водо- и электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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