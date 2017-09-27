В Пинске на ногу 9-летнему мальчику упала крюковая подвеска башенного крана: ребенок получил травму

По информации МЧС, нога девятилетнего мальчика была зажата крюковой подвеской башенного крана. Спасатели освободили ребенка, который сразу был госпитализирован. В больнице младшекласснику поставили диагноз – перелом правой бедренной кости.

Части башенного крана находились в разобранном состоянии около охраняемой строительной площадки и готовились к транспортировке. Доступ к ним был свободным. По предварительным данным, опрокидывание крюковой подвески и травма мальчика произошли в результате детской шалости.