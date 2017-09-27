На общую сумму 24 тысячи рублей: 25-летний белорус контрабандой ввез в страну почти 5000 литров спирта

Как выяснили оперативники, продукция предназначалась для дальнейшей перепродажи через нелегальные торговые точки. К слову, этот водитель уже второй раз попадает в фокус правоохранителей.

Контрабанду (а это почти 5000 литров) перевозил 25-летний житель Кировского района.

Новости Беларуси. В Бобруйске задержали крупную партию спирта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чапуркина, инспектор Бобруйского межрайонного отдела департамент финансовых расследований:

Указанная продукция на общую сумму 24 тысячи рублей была изъята. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф от 10 до 100 базовых величин. В настоящее время проводится проверка.

Проблема нелегального ввоза алкогольной продукцию из России в Беларусь не теряет актуальности.

Оперативники регулярно зажигают красный свет перед контрабандистами. Чаще всего под видом пищевого спирта везут медицинский антисептический раствор, который потом по сходным ценам реализуют на черном рынке.