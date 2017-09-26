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67-летний мужчина двигался в нетрезвом виде по дороге вне перехода на улице Чкалова и попал под колёса

26 сентября 2017 19:04
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Новости Беларуси. Ночной дозор. Сотрудники ГАИ усиливают дежурство в тёмное время суток,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

67-летний мужчина двигался в нетрезвом виде по дороге вне перехода на улице Чкалова и попал под колёса-1

В связи с сокращением светового дня на дорогах республики увеличилось количество аварий. Только за прошлый месяц в Беларуси жертвами ДТП стали 80 человек. Особое внимание  –  пешеходным переходам и пришкольным территориям.

67-летний мужчина двигался в нетрезвом виде по дороге вне перехода на улице Чкалова и попал под колёса-3

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:  
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать по телефону 102 о фатах нахождения нетрезвых пешеходов на и вблизи проезжей части.

О том, что правила одинаковы для всех уяснил 67-летний мужчина: он двигался по дороге вне перехода на улице Чкалова и попал под колёса. Потерпевший был пьян. Теперь он в больнице с черепно-мозговой травмой.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Любовь Трепашко

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