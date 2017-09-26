67-летний мужчина двигался в нетрезвом виде по дороге вне перехода на улице Чкалова и попал под колёса

Новости Беларуси. Ночной дозор. Сотрудники ГАИ усиливают дежурство в тёмное время суток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с сокращением светового дня на дорогах республики увеличилось количество аварий. Только за прошлый месяц в Беларуси жертвами ДТП стали 80 человек. Особое внимание – пешеходным переходам и пришкольным территориям.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать по телефону 102 о фатах нахождения нетрезвых пешеходов на и вблизи проезжей части.