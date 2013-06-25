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В Пинске мужчина открыл стрельбу. Два человека ранены

25 июня 2013 10:51
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Новости Беларуси. Стрельба на автостоянке в Пинске. Мужчина открыл огонь по прохожим из обреза охотничьего ружья. Ранены два человека, их в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу. Одному пуля попала в ногу, второму — в руку.

Инцедент произошёл ночью. Стрелявшим оказался неработающий 31-летний житель Пинска. Известно, что он был ранее судим за хулиганство. В причинах, побудивших его открыть стрельбу, предстоит разобраться следствию. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Макарук, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Назначены соответствующие криминалистические и судебные медицинские экспертизы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия. Обрез охотничьего ружья изъят. В настоящий момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временнного содержания Пинского ГОВД.

# происшествия # Следственный комитет Республики Беларусь # Руслан Макарук # Стрельба

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