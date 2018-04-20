Новости Беларуси. Осторожно, дети. Сразу две аварии с участием несовершеннолетних произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно водитель легковушки наехал на 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Еще одно ДТП – в Жодино. Под колеса попал 4-летний мальчик. Известно, что он был под присмотром отца. В результате происшествия малыш получил травму стопы, но госпитализация ему не понадобилась.