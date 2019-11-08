Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты

Новости Беларуси. Жителю Барановичского района, который продавал несуществующие билеты на концерты, предъявлено обвинение.
Как сообщает Следственный комитет, с июня по октябрь 2019 года 21-летний юноша продавал в группах в соцсетях билеты на концерты Макса Коржа, групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Ельзы».
Фото: Следственный комитет
Средняя стоимость билетов составляла 70 рублей. Некоторые потерпевшие приобрели сразу несколько. Всего выявлено 20 эпизодов противоправных действий, ущерб оценивается более чем в 2 тысячи рублей. Потерпевшими являются жители практически всех областей Беларуси и Минска.
Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Молодой человек содержится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102.
Ранее стало известно, что жительница Могилёва оплатила билет на концерт, но не получила его.
Подозреваемым в мошенничестве оказался безработный житель Барановичей – здесь подробности.