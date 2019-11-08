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Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты

08 ноября 2019 11:14
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Новости Беларуси. Жителю Барановичского района, который продавал несуществующие билеты на концерты, предъявлено обвинение. 

Как сообщает Следственный комитет, с июня по октябрь 2019 года 21-летний юноша продавал в группах в соцсетях билеты на концерты Макса Коржа, групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Ельзы». 

Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты-1

Фото: Следственный комитет 

Средняя стоимость билетов составляла 70 рублей. Некоторые потерпевшие приобрели сразу несколько. Всего выявлено 20 эпизодов противоправных действий, ущерб оценивается более чем в 2 тысячи рублей. Потерпевшими являются жители практически всех областей Беларуси и Минска. 

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Молодой человек содержится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. 

Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102. 

Ранее стало известно, что жительница Могилёва оплатила билет на концерт, но не получила его.

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# Мошенничество # происшествия

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