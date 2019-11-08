Житель Барановичей обвиняется в продаже несуществующих билетов на концерты

Как сообщает Следственный комитет, с июня по октябрь 2019 года 21-летний юноша продавал в группах в соцсетях билеты на концерты Макса Коржа, групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Ельзы».

Новости Беларуси. Жителю Барановичского района, который продавал несуществующие билеты на концерты, предъявлено обвинение.

Средняя стоимость билетов составляла 70 рублей. Некоторые потерпевшие приобрели сразу несколько. Всего выявлено 20 эпизодов противоправных действий, ущерб оценивается более чем в 2 тысячи рублей. Потерпевшими являются жители практически всех областей Беларуси и Минска.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Молодой человек содержится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102.

Ранее стало известно, что жительница Могилёва оплатила билет на концерт, но не получила его.