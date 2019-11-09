В Ивацевичском районе сосед вскрыл дверь и вынес ребёнка из горевшей квартиры

Новости Беларуси. 8 ноября около одиннадцати часов утра произошёл пожар в трёхэтажном доме в деревне Вулька-Обровская Ивацевичского района. По сведениям Брестского ОУМЧС, хозяева квартиры в момент загорания были на работе. Их 10-летняя дочь гостила у бабушки, а в квартире остался 4-летний сын.

Фото: Брестское ОУМЧС

Когда начался пожар, это заметил сосед. 34-летний мужчина вскрыл входную дверь, увидел ребёнка на полу и вынес его на улицу, после чего передал медикам. Мальчик был доставлен в больницу, он не пострадал.

Фото: Брестское ОУМЧС

Спасатели прибыли через три минуты после получения сообщения о пожаре. Горела квартира на первом этаже. С вышерасположенных этажей подразделения МЧС эвакуировали по трёхколенным лестницам четверых взрослых и четырёх детей в возрасте 6-7 лет. Ещё два человека были эвакуированы по лестничному маршу.

Фото: Брестское ОУМЧС