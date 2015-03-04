В Петербурге врачи «скорой» волокли пациента по полу, столкнули по ступеням и бросили на мокрый асфальт

Новости России. Запись вопиющего случая с участием врачей скорой помощи шокировала общественность. Те, чей профессиональный долг, спасать, обращались с человеком, нуждающимся в помощи, как неодушевленным предметом.

Врачи скорой помощи, вместо того, чтобы воспользоваться носилками, тащили избитого молодого человека по полу, подталкивали ногами и даже били.

Санитар бросил пострадавшего на мокрый асфальт. После чего вместе с женщиной-врачом некоторое время ждал, когда обессилевший пациент самостоятельно заберется в машину «скорой». Молодой человек не в силах справиться, и его, подгоняя, несколько раз подталкивают ногами.

Загрузив тело, словно мешок картошки, в транспортное средство, медики хладнокровно оставляют его лежать на полу.

Шокирующее видео доступно на официальной странице СТВ «Вконтакте».

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу:

Ночью 27 февраля 2015 года бригада «скорой помощи» прибыла в один из домов, расположенный в Невском районе Санкт-Петербурга, для оказания медицинской помощи местному жителю, находящемуся в бессознательном состоянии. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как врачи тащат по полу подъезда мужчину, подталкивают его ногами, затем волокут его по лестнице и кладут на сырой асфальт у автомобиля «скорой помощи». После этого врачи нанесли потерпевшему несколько ударов тряпкой и ногами. Затем мужчину погрузили в салон автомобиля и оставили лежать на полу. Пациент с травмой головы был доставлен в Александровскую больницу как неопознанный и помещен в реанимацию.



В больнице молодого человека записали как неопознанного пациента, поскольку документов при нем не оказалось. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался петербуржец Денис Колпиков. В подъезде на него напали и избили неизвестные.

Спустя сутки родственники узнали о местонахождении Дениса. В больнице молодой человек впал в кому, врачи диагностировали у него внутричерепную гематому.

Через трое суток медикам удалось вернуть его в сознание.



Запись камеры наблюдения, установленной в подъезде многоэтажки, обнародовали жильцы. Просмотрев запись, соседи и родственники пострадавшего написали заявления в полицию.



После того, как в интернете появилось видео, Следственный комитет возбудил дело по статье «неоказание помощи больному». Мама Дениса, сама, кстати, медик, от увиденного – в шоке.