Витебск: молодой супруг убил 47-летнюю жену и заявил, что она пропала

Новости Беларуси. Мужчина обратился в милицию с просьбой разыскать его супругу. Он пояснил, что жена пропала несколько дней назад. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Пресс-служба Следственного комитета Рублики Беларусь по Витебской области:

В ходе расследования отрабатывался ряд версий, в том числе версия о совершении в отношении безвестно исчезнувшей противоправных действий. При проверке выдвинутой версии оперативным сотрудникам был дан ряд поручений, в ходе реализации которых вечером 27 февраля в овраге, расположенном в лесном массиве возле деревни Бороники обнаружен труп безвестно исчезнувшей женщины. В ходе производства осмотра места происшествия и обысков по месту жительства убитой у следствия появились основания для задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления супруга убитой, ранее судимого за подделку документов, изнасилование и убийство.

Чуть позже выяснилось, что удары собственной супруге 31-летний молодой человек наносил при помощи деревянной биты, которую впоследствии выбросил. Биту следователи пока не нашли.

Что послужило причиной хладнокровной расправы, предстоит установить следствию.

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Полгода расследования и две недели суда. Об этом Павел Цинявский думал едва ли. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза (смотрите видео). Суд постановил: первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Следствие выяснило: Цинявский пьяный задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним.