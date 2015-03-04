Гродно: 45-летний директор фирмы украл почти Br2 млрд и проиграл их в казино

Новости Беларуси. Эта история началась примерно год назад. В феврале-марте 2014 года 45-летний директор фирмы заключил договор с одной из областных организаций.



За определенную плату мужчина обязался найти покупателей на табачные изделия, реализуемые организацией. Однако предоставил фиктивные заявки на отгрузку и похитил продукцию на сумму свыше Br1,3 млрд. Впоследствии ее реализовал, а деньги присвоил.

По аналогичной схеме в мае 2014 года у той же организации мужчина похитил табачные изделия на сумму свыше Br123 млн.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

В отношении ранее судимого за выманивание кредитов подозреваемого следствие избрало меру пресечения в виде заключения под стражу. На его автомобиль наложен арест. Денежные средства Ю.Панченко проиграл в казино. В ходе обыска в его офисе следователи обнаружили долговые записи, согласно которым Ю.Панченко является должником не только различных организаций страны, но и граждан, у которых обманным путем похищал деньги и товарно-материальные ценности. В ходе допросов свидетелей, проведения иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установлены еще два эпизода преступной деятельности Ю.Панченко. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел 320 миллионами рублей одного из ООО Гродно. Кроме того, в том же ООО аналогичным образом похитил продукцию на сумму свыше 280 миллионов рублей.

По данным фактам мошенничества в особо крупном размере управление Следственного комитета Беларуси по Гродненской области возбудило уголовное дело.

В рамках расследования уголовных дел следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают всех, кто пострадал от преступных действий директора-игромана. Контактные телефоны: (8-0152) 72-41-33, 79-72-74, 72-40-40 или 102.