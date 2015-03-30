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В одном из домов по улице Карла Либкнехта в Минске почти неделю нет холодной воды

30 марта 2015 19:15
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Новости Беларуси. Обжигающая сила воды. В одном из домов на улице Карла Либкнехта в Минске почти неделю нет холодной воды, горячая же течет по расписанию.

60 градусов по Цельсию. Вода в некоторых квартирах дома №84 непригодна для жизни. Из кранов уже пятый день льется только горячая жидкость. Под обжигающим напором жители не могут ни душ принять, ни посуду помыть, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оторванные от цивилизации горожане недоумевают, почему для них не был организован подвоз питьевой воды.  

Местный житель:
Просили, чтобы прислали сюда машину с водоснабжением, чтобы набрать воды помыться, свои санитарные нормы выполнить, – отказ.

Без холодного водоснабжения осталось пять квартир. Этого, видимо, оказалось недостаточно для приезда спецтранспорта с питьевой водой.

Радует только то, что коммунальщики уже приступили к устранению проблемы.

Татьяна Горбацевич, главный инженер УП «ЖЭС №14»
Порвало в среду вечером. В четверг дали заявку. В пятницу проплатили трубы. Сегодня уже поехали получать. Сейчас все сделают и включат воду.

 

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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