В одном из домов по улице Карла Либкнехта в Минске почти неделю нет холодной воды

Новости Беларуси. Обжигающая сила воды. В одном из домов на улице Карла Либкнехта в Минске почти неделю нет холодной воды, горячая же течет по расписанию.

60 градусов по Цельсию. Вода в некоторых квартирах дома №84 непригодна для жизни. Из кранов уже пятый день льется только горячая жидкость. Под обжигающим напором жители не могут ни душ принять, ни посуду помыть, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оторванные от цивилизации горожане недоумевают, почему для них не был организован подвоз питьевой воды.

Местный житель:

Просили, чтобы прислали сюда машину с водоснабжением, чтобы набрать воды помыться, свои санитарные нормы выполнить, – отказ.

Без холодного водоснабжения осталось пять квартир. Этого, видимо, оказалось недостаточно для приезда спецтранспорта с питьевой водой.

Радует только то, что коммунальщики уже приступили к устранению проблемы.

Татьяна Горбацевич, главный инженер УП «ЖЭС №14»

Порвало в среду вечером. В четверг дали заявку. В пятницу проплатили трубы. Сегодня уже поехали получать. Сейчас все сделают и включат воду.