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В Первомайском районе Минска задержан вор-форточник, который уносил с собой даже еду из холодильника

18 июня 2013 17:05
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Новости Беларуси. У горожан началось время отпусков, а у квартирных воров – активной работы. Так, в Первомайском районе задержан форточник.

Ранее судимый 28-летний мужчина трудился подсобным рабочим на стройке. А в свободное время без приглашения наведывался в квартиры через незапертые балконы и форточки. Нежеланный гость уносил с собой даже одежду и еду из холодильника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Кутько, пресс-офицер РУВД Первомайского района:
Ночью он ходил по улице и смотрел, где есть незапертые балконы, форточки, проникал в жилище и похищал необходимые ему вещи.
Молодой человек ранее судим за разбой, грабеж и кражи через форточки. В настоящее время он причастен к четырем эпизодам преступной деятельности, но устанавливается причастность к другим аналогичным преступлениям.

# происшествия # Криминал # Кража # Ольга Кутько # РУВД Первомайского района

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