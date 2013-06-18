В Первомайском районе Минска задержан вор-форточник, который уносил с собой даже еду из холодильника

Новости Беларуси. У горожан началось время отпусков, а у квартирных воров – активной работы. Так, в Первомайском районе задержан форточник.

Ранее судимый 28-летний мужчина трудился подсобным рабочим на стройке. А в свободное время без приглашения наведывался в квартиры через незапертые балконы и форточки. Нежеланный гость уносил с собой даже одежду и еду из холодильника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Кутько, пресс-офицер РУВД Первомайского района:

Ночью он ходил по улице и смотрел, где есть незапертые балконы, форточки, проникал в жилище и похищал необходимые ему вещи.

Молодой человек ранее судим за разбой, грабеж и кражи через форточки. В настоящее время он причастен к четырем эпизодам преступной деятельности, но устанавливается причастность к другим аналогичным преступлениям.