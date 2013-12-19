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В Гомеле Citroen упал с домкрата и убил 34-летнего мужчину

19 декабря 2013 07:38
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Новости Беларуси. Несчастный случай в одном из гаражей Гомеля. Мужчина установил домкрат и залез под кузов. Как сообщает МЧС, в качестве страховочных устройств ничего не использовалось. В какой-то момент Citroen рухнул на мужчину.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
В результате падения под автомобилем оказался заблокированный мужчина (сосед владелицы). На момент происшествия рядом с погибшим находился муж хозяйки автомобиля, который и вызвал спасателей. В 22-05 работниками МЧС при помощи шанцевого инструмента и домкрата пострадавший был извлечен из-под автомобиля и передан работникам скорой медицинской помощи. В 22-11 врачами была констатирована его смерть.

Несколько дней назад в центре Гомеля произошла серьёзная авария: водитель легковушки по встречной протаранил стоявшую на остановке маршрутку. По счастливой случайности обошлось без жертв (смотрите видео).

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