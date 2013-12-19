В Китае более 60 часов продолжается снежный ураган, признанный сильнейшим за последние 50 лет

Новости Китая. На северо-восток Китая обрушился сильнейший за последние 50 лет снежный ураган. Он продолжается уже более 60 часов. Снег и лед чистят практически все: пожарные, полиция, местные жители. В регионе закрыты школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная ситуация на дорогах. Резко возросло количество ДТП. Закрыты все скоростные трассы. Прекращено железнодорожное сообщение. С перебоями работает аэропорт Харбина. По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти еще несколько дней.