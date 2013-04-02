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В парке Горького в Минске обвалилась крыша аттракциона

02 апреля 2013 21:07
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Новости Беларуси. Аттракционы не выдержали долгой зимы. В парке Горького обвалилась крыша на «Автодроме».

Металлическая конструкция прогнулась под тяжестью снега  и обрушилась. Почему детскому аттракциону дали утонуть в снежной лавине, что в результате привело к таким печальным последствиям, мы поинтересовались у руководства городского парка. Как ни парадоксально, но нас уверили, что никакого обвала крыши и не было, сообщили в программе «Столичные подробности».

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки» Минскзеленстрой:
Дело в том, что у нас был намечен плановый ремонт крыши автодрома и не только в парке Горького. Вот сейчас у нас идет ремонт аттракциона в парке Горького. Никакого обрушения не было.

Только вот незадача. Если в автодроме проходят работы по реконструкции, то почему он до сих пор не расчищен от снега?

# происшествия # Аттракционы

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