В парке Горького в Минске обвалилась крыша аттракциона

Новости Беларуси. Аттракционы не выдержали долгой зимы. В парке Горького обвалилась крыша на «Автодроме».

Металлическая конструкция прогнулась под тяжестью снега и обрушилась. Почему детскому аттракциону дали утонуть в снежной лавине, что в результате привело к таким печальным последствиям, мы поинтересовались у руководства городского парка. Как ни парадоксально, но нас уверили, что никакого обвала крыши и не было, сообщили в программе «Столичные подробности».

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки» Минскзеленстрой:

Дело в том, что у нас был намечен плановый ремонт крыши автодрома и не только в парке Горького. Вот сейчас у нас идет ремонт аттракциона в парке Горького. Никакого обрушения не было.

Только вот незадача. Если в автодроме проходят работы по реконструкции, то почему он до сих пор не расчищен от снега?