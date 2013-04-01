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Мужчина погиб в пожаре в 9-этажном доме на улице Казинца

01 апреля 2013 18:54
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Новости Беларуси. Мужчина погиб в пожаре в девятиэтажном доме на улице Казинца.

Спасателей вызвали соседи, услышав запах дыма. Сотрудники МЧС успели помочь сыну хозяина квартиры, а его самого нашли уже мертвым. Как говорят жильцы дома, мужчина злоупотреблял спиртным, сообщили в программе «Столичные подробности».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Следует отметить, что дом после капитального ремонта, и в каждой комнате были установлены автономные пожарные извещатели. Однако в них отсутствовали элементы питания, что не позволило им сработать. В противном случае трагедии можно было избежать.

# происшествия # Пожар в доме

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